Rave party in Val Susa, 117 denunciati

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - Centinaia di giovani sono arrivati da tutta Italia per partecipare a un rave party, la notte scorsa, ai piedi del forte di Exilles, in Valle di Susa (Torino). I carabinieri ne hanno denunciati 117, provenienti da Napoli, Roma, Genova, Milano, Varese, Firenze. L'accusa è invasione di terreni. Per riuscire a raggiungere lo spazio del rave party, alcuni hanno divelto le barriere che impedivano l'accesso alla zona. A tre ragazzi, intercettati dai militari mentre lasciavano il rave party ubriachi e alla guida, è stata sequestrata l'auto.