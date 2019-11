Opere Artissima a Fondazione per Arte Cr

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - La Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt conferma, anche quest'anno, l'impegno nelle acquisizioni presso la fiera internazionale di Artissima. Le opere acquisite, come l'intera collezione della Fondazione, sono concesse in comodato gratuito al Castello di Rivoli Museo d'Arte contemporanea e alla Gam di Torino.

Sono quattro, in particolare, le opere acquisite quest'anno, per un valore complessivo di oltre 250mila euro. Va al Castello di Rivoli 'Real Violence' di Jordan Wolfson, del 2017. Bottom di Simone Forti, Tramonto nello stadio di Titina Maselli e Senza Titolo di Francesco Barocco, invece, vanno alla Gam.