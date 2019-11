MadreCR7,senza mafia vinto ancora di più

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Cristiano Ronaldo viene considerato il grande favorito per il Pallone d'oro 2019 che verrà assegnato il prossimo 2 dicembre. Dolores Aveiro, madre del fuoriclasse portoghese è tra cloro che più ci spera, ma nel frattempo spiega che "è colpa della mafia del calcio" se il figlio non ne ha già vinti più dei 5 che finora ha messo in bacheca.

"Nel calcio esiste la mafia, e questa è la parola giusta - ha detto la madre di CR7 a margine di un evento a Madeira, secondo quanto riporta il giornale 'A Bola' anche nell'edizione online -. Basta guardare a ciò che è successo, e si capisce che c'è. Se mio figlio fosse stato spagnolo o inglese non gli avrebbero fatto ciò che invece hanno fatto. Ma siccome è portoghese e di Madeira succede questo". Ma crede anche lei che il figlio vincerà il premio di France Football per il 2019? "Se guardiamo a ciò che ha fatto nel corso di quest'anno, penso che sarebbe sicuramente meritato", è stata la risposta.