Derby Mole, allo stadio bus Toro e Juve

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - A poco più di un'ora dal derby della Mole, i pullman di Juventus e Torino sono arrivati allo stadio Olimpico Grande Torino scortati dalle forze dell'ordine.

"Uccideteli, uccideteli", il coro scandito in via Filadelfia all'arrivo del pullman granata, accompagnato verso l'ingresso allo stadio da alcune manate sulla carrozzeria. Nessun problema per l'autobus bianconero, che poco dopo ha portato i giocatori all'interno dello stadio.

Alle 20.45 il fischio d'inizio. Tra i 22 convocati da Maurizio Sarri c'è Pjanic, che reduce da un leggero infortunio muscolare aveva saltato il turno infrasettimanale col Genoa. Al rientro anche Higuain. Nel Torino sono invece 20 i convocati.

C'è Rincon, in dubbio fino all'ultimo. Assente Iago Falque, infortunato, non c'è lo squalificato Nkoulou.