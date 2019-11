Weekend di pioggia, neve a 2000 metri

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - Dopo la pioviggine di oggi, diffusa un po' in tutto il Piemonte, da domani sarà maltempo in tutta la regione ma non è prevista un'allerta meteo. Le piogge saranno diffuse e quelle più forti dovrebbero riguardare le zone appenniniche, con quota neve ancora alta: domani fiocchi da 1800 metri sui settori alpini a nord, 2400 altrove, con calo generalizzati nel corso della perturbazione, ma comunque difficilmente al di sotto dei 1800 metri. Lo zero termico domani sarà compreso - prevede Arpa - tra i 2300 metri sulle Alpi Pennine e Lepontine, a 2600-2700 sulle Alpi occidentali e sui 2800-2900 sulle Marittime e Liguri; in calo domenica quando sono previste schiarite e una pausa nelle precipitazioni.