Torna Flat, la fiera del libro d'arte

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - Torna Flat - Fiera Libro Arte Torino, l'appuntamento dedicato al libro d'arte. Nello spazio della Nuvola Lavazza 49 espositori, provenienti da 16 Paesi, propongono, fino a domenica 3 novembre, il meglio della produzione di cataloghi, mostre, monografie, saggi, libri d'artista, edizioni rare e magazine. Ideata da Chiara Caroppo e Mario Petriccione, la fiera - alla terza edizione - ha sempre più un carattere internazionale con il 50% di presenze dall'estero.

Nell'ambito di Flat si svolge la mostra di Maurizio Nannucci The sense of Openness, che propone 150 opere in arrivo da collezioni, biblioteche e archivi, fra cui il Museum of Modern Art di New York, la Tate di Londra, il Centre Pompidou di Parigi. Si tratta di diversi tipi di edizioni realizzate in più di 50 anni di lavoro tra il 1967 e il 2019: per la prima volta si potranno vedere insieme centinaia di pezzi tra libri d'artista, riviste, dischi, cataloghi, poster, cartoline e stampe. Club to Club organizzerà un ambiente sonoro per la fiera.