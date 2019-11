Sarri: a Mazzarri serve portare rispetto

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - "Mazzarri è uno di quegli allenatori a cui bisogna portare rispetto, non bisogna farsi condizionare dalle ultime partite". Sono le parole di stima dell'allenatore ella Juventus Maurizio Sarri nei confronti del tecnico del Torino, avversario nel derby della Mole di domani: "Ha fatto benissimo sia a Napoli che a Torino - spiegat Sarri -. In granata ha iniziato un ciclo importantissimo e io ho grande considerazione di questo allenatore, così come ce l'hanno i tifosi del Torino".