Plasticfree,a Ecomondo modello Marazzato

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - A 'Ecomondo', la fiera (Rimini, dal 5 all'8 novembre) di rilievo europeo per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare, il gruppo piemontese Marazzato illustrerà l'attività, avviata nel 1952, in tema di bonifiche, emergenze ambientali e ciclo completo della gestione e smaltimento rifiuti. E spiegherà il suo impegno verso "nuove e più sane abitudini di consumo alimentare", come è stata l'iniziativa "della fornitura di 30mila kit di stoviglie biodegrabili ai Comuni di Vercelli e Borgo Vercelli per l'intero programma di eventi, sagre e feste", sottolinea Alberto Marazzato, direttore generale del Gruppo vercellese: "A partire dal 2020 - aggiunge - a vaschette e contenitori sostenibili affiancheremo la distribuzione di borracce agli studenti delle scuole del Vercellese, estendendo l'iniziativa anche ai Comuni del Torinese, proseguendo sulla strada del social green".

Sul tema, oggetto il 6 Novembre di un convegno di 'Assoreca' è intervenuto anche lo psichiatra e opinionista tv Alessandro Meluzzi: "Ripartire dall'ecosistema umano per dedidere realtà di domani è sinonimo di cultura d'impresa e modello industriale di successo, utile alla collettività, come nel caso di specie dello stimato gruppo industriale vercellese".