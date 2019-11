Organi prelevati a cuore fermo a Torino

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - Trapianto di organi, fegato, due reni e un polmone, prelevati da un donatore a 'cuore fermo' anziché, come normalmente avviene, in stato di 'morte cerebrale' ma con il sistema cardiovascolare che continua a funzionare. Gli interventi sono stati eseguiti alle Molinette.

Dopo la morte di una paziente per arresto cardiaco, un'equipe ha riattivato la circolazione sanguigna della zona addominale in modalità extracorporea, con apposite macchine. E' stato possibile, "mantenere in vita e fare funzionare" fegato e reni nel corpo della deceduta. Nello stesso tempo, grazie all'insufflazione, sono stati mantenuti anche i polmoni. Tutti gli organi sono poi stati collegati a macchinari per la rigenerazione. "Il numero di potenziali donatori a cuore fermo è molto elevato - dice Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti - e se anche solo una quota venisse segnalata negli ospedali, si tradurrebbe in un aumento consistente degli organi trapiantabili e di conseguenza in una riduzione delle liste d'attesa".