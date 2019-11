Juve: Szczesny, più cattivi sotto porta

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - "Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta avversaria e arriveranno anche le partite in cui segneremo 4-5 gol". Il portiere bianconero Wojciek Szczesny, alla vigilia del derby Toro-Juve, esamina, in un'intervista a Dazn, le difficoltà della capolista: "concretizziamo poco per quanto creiamo", dice il n.1 bianconero e anche nelle fase difensiva "non siamo ancora molti solidi. Concediamo 2-3 palle gol a partita, e per la Juve è una cosa che non va bene". Poi parla del sempreverde Buffon: "Il mio rapporto con Gigi non è cambiato rispetto a due anni fa quando lui era il portiere titolare della Juventus. E' sempre un grande uomo e un grande portiere. E' molto in forma, farà ancora benissimo alla Juventus".