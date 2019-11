Halloween, 9 arresti per rapine e droga

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - Nove arresti tra la folla di giovani in attesa di entrare al festival musicale di musica elettronica 'Movement Torino Music" per la notte di Halloween, al Lingotto Fiere del capoluogo piemontese. La Polizia di Stato ha arrestato due rapinatori, sei spacciatori di droga e un complice che aiutava gli scippatori alla fuga. Inoltre, il responsabile della sicurezza del festiva è stato denunciato per avere permesso che nel padiglione fieristico ci fossero 10.500 persone, 1700 in più del numero massimo consentito.

I rapinatori approfittavano della folla in coda davanti al per rubare collanine, braccialetti, orologi e cellulari. Sono finiti in manette due amici, un 19enne e un 21enne di origine marocchina. Il primo è stato anche denunciato perché aveva in tasca un flacone di spray al peperoncino. Arrestato pure un 22enne che ha aiutato altri scippatori a scappare.

Durante i controlli del commissariato Barriera Nizza e della Squadra mobile, sono state arrestate sei persone per spaccio.