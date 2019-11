Francia punta a 100 milioni di turisti

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - Per il 2020 la Francia punta al traguardo dei 100 milioni di visitatori. Obiettivo che è stato ricordato alla serata a Torino per illustrare l'offerta della Paris Region, l'area di cui la capitale è il cuore, organizzata da Atout France, Comitato Regionale per il Turismo Paris Region e Air France. "Torino è la più francese delle città italiane - ha detto Cyrille Rogeau, console generale di Francia - Non mi sorprende che la destinazione di Parigi abbia tanto successo in Piemonte".

Frederic Meyer, direttore di Atout France, ha sottolineato come il di +3% turisti nel 2019, "sia dovuto in gran parte a Parigi e alla sua regione" che nel 2018 ha fatto segnare +4,6%.

Premiati da Christophe Decloux, direttore generale di Paris Regione, e da Meyer: Giorgio Boscolo, miglior tour operator di viaggi di gruppo, Francesco Deledda (Olympia Viaggi) per i viaggi individuali, Emanuela Tait di Farmen Icd spa per gli eventi Mice (meeting eventi e congressi) Guido Barosio, direttore di Torino Magazine per i reportages.