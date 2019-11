A castello di Costigliole 'RossoBarbera'

(ANSA) - ASTI, 1 NOV - Il castello di Costigliole d'Asti si tinge di 'RossoBarbera' dal 2 al 4 novembre. A partire dall'illuminazione artistica che colorerà il maniero, dove sono in programma degustazioni di 200 tipologie di Barbera "espressione di territori e interpretazioni produttive", spiegano dal Comune che organizza la manifestazione. "L'evento si svolge qui per la prima volta, nella dimora di Filippo Asinari di San Marzano, diplomatico con il cuore da viticoltore, al quale vanno i meriti di aver creduto nei vini rossi del suo territorio e nelle potenzialità del terroir di Costigliole per accogliere le migliori barbatelle d'Europa". Nelle sale nobili allestiti i banchi di degustazione a cura dei sommelier Ais. Disponibileuna 'carta delle Barbere'. Spazio alla degustazione di salumi e formaggi e ai piatti Icif, Scuola internazionale di cucina italiana. Durante i 3 giorni, negli 11 ristoranti della zona menù speciali in onore della Barbera. Tra gli eventi, 'Pinot Noir al Castello', dedicato al vitigno principe di Borgogna.