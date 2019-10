Rimborsopoli, chiesta conferma condanne

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - È da confermare l'impianto della sentenza della Corte d'appello di Torino nel processo sulla cosiddetta Rimborsopoli degli ex consiglieri regionali del Piemonte. È quanto ha chiesto il sostituto Pg della Cassazione Pina Casella nell'udienza davanti alla sesta sezione penale, chiamata a decidere se confermare o meno 24 condanne emesse il 24 luglio 2018 per vari episodi di peculato per i rimborsi spese.

Il processo vede tra gli imputati il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari (in appello 11 mesi, assolto in primo grado), la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e l'ex governatore Roberto Cota (1 anno e 7 mesi in appello per entrambi). Il pg ha sollecitato la conferma delle condanne, chiedendo per alcune posizioni lievi ritocchi di pena.

Per Cota ha chiesto di valutare la concessione delle attenuanti.

La sentenza è attesa per il 18 novembre.