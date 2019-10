Raduno Babbi Natale, distribuzione kit

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Torna il primo dicembre a Torino il raduno dei Babbi Natale. Promosso da Forma onlus, Fondazione dell'Ospedale infantile Regina Margherita, e arrivato alla decima edizione, quest'anno ha l'obiettivo di sostenere la ristrutturazione del reparto di Nefrologia, Gastroenterologia e Trapianti d'organo dell'ospedale.

"Un obiettivo importante anche per l'impegno economico che si prospetta superiore al milione di euro", spiega il presidente di Forma, Antonino Aidala. "Un evento di festa e di generosità che permette di perseguire un grande progetto di umanizzazione", interviene il direttore generale della Città della Salute di Torino, dottor Silvio Falco. I kit da Babbo Natale sono disponibili dal 2 novembre, ogni sabato e domenica, in diversi punti della città: nell'atrio dell'ospedale Regina Margherita, in via Lagrange, nei negozi Decathlon, al primo piano del centro commerciale Le Gru, nei bar Costadoro, nei negozi Girarrosti Santa Rita e da Eataly. Disponibile anche la borraccia di Babbo Natale.