Lavoro: balzo cassa integrazione (+229%)

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Balzo della cassa integrazione a settembre in Piemonte: l'aumento rispetto allo stesso mese del 2018 è del 229,3% (+60,7% ordinaria, +378,8% straordinaria, -100% cig in deroga ormai estinta) a fronte di un incremento del 51,9% a livello nazionale. Emerge dal Rapporto Uil L'aumento interessa tutte le province, a eccezione di Alessandria (-50,9%) e Vercelli (-60,7%): a Novara +3.527,4%, a Biella +1.607%, a Cuneo +593,2%, ad Asti +370,4%, a Verbania +254,4%, a Torino +187,7%. Il Piemonte è al secondo posto in Italia per ore richieste, dopo la Lombardia. Torino si conferma di gran lunga la città più cassaintegrata d'Italia, acuendo la distanza rispetto a Roma e Napoli.

"I dati confermano lo stato di sofferenza del tessuto produttivo piemontese. La regione continua a perdere colpi e Torino si colloca con l'intera area metropolitana agli ultimi posti per ricchezza prodotta nel confronto tra le principali realtà del centro-nord", commenta il segretario generale Uil Piemonte, Gianni Cortese.