Bimba nasce sull'auto dei genitori

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Aveva fretta di nascere e, anziché attendere l'arrivo in ospedale, è nata in auto. La vita inizia con un'avventura per la piccola Ginevra che nella notte tra mercoledì e giovedì è venuta alla luce mentre la mamma e il papà stavano cercando di raggiungere il pronto soccorso.

E' successo in via Castellazzo 46. Poco dopo l'una e mezza è arrivata la chiamata di soccorso. L'infermiere e il medico della centrale del 118 hanno fornito via telefono il supporto e i consigli telefonici alla mamma e al papà fino all'arrivo dell'ambulanza medicalizzata. Ginevra e la mamma ora stanno bene e sono state portate al Sant'Anna di Torino. La piccola è la seconda figlia della coppia eporediese.