Argentina con Dybala-Martinez,non Icardi

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, per la doppia amichevole di lusso contro il Brasile (15 novembre) e l'Uruguay (18 novembre) ha convocato i due 'italiani' Paulo Dybala e Lautaro Martinez. Nessuna chance, invece, per Mauro Icardi che, nelle file del PSG, è tornato a fare il mestiere di bomber. Fra i convocati anche il portiere Musso e il centrocampista De Paul dell'Udinese, ma anche German Pezzella della Fiorentina. L'Albiceleste ritrova Leo Messi, che ha scontato i tre mesi di squalifica che gli erano stati inflitti per avere criticare aspramente l'operato degli arbitri durante la Coppa America.