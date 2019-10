Piemonte, Unesco riconosca genio Biella

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - L'Unesco riconosca e valorizzi l'eccellenza di Biella, candidata a far parte delle Città Creative dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'artigianato. E' l'appello del governatore Alberto Cirio a sostegno della candidatura piemontese.

"Parlare di Biella vuole dire parlare di eccellenza, piemontese e italiana, che non è solo geografica - afferma Cirio - Biella è anche eccellenza per quel dna genetico che si trova nella gente che di quella città ha fatto terra di creazioni uniche ed eccellenti nel mondo".

Dopo il riconoscimento di Langhe Roero e Monferrato, di Torino e di Ivrea, "all'Unesco chiediamo un passo in più per una città che merita davvero - sottolinea ancora Cirio -. Lo merita per l'arte, per la cultura, per il genio industriale, per quel saper fare tipico dei piemontesi, che a capacità e pragmaticità unisce una genialità che merita di essere riconosciuta , apprezzata, valorizzata e, col riconoscimento Unesco, essere messa a disposizione di tutto il mondo".