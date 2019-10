Paratissima, i lupi all'ex Accademia

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Ad accogliere i visitatori di Paratissima, fiera internazionale degli artisti indipendenti, c'è un branco di lupi: guardano dalle finestre della nuova sede dell'ex Accademia Artiglieria di Torino, vicino a piazza Castello, nella manica che si affaccia su via Verdi. L'opera è realizzata da Cracking Art, movimento artistico noto in tutto il mondo per la creazione di installazioni urbane caratterizzate dall'utilizzo di opere raffiguranti animali, realizzate in plastica rigenerabile colorata.

Tema della 15esima edizione di Paratissima, al via oggi, è Multiversity: 338 gli artisti selezionati, 7 le sezioni. Think Big, in particolare, è il progetto espositivo curato da Francesca Canfora e Laura Tota dedicato a grandi opere d'arte, non solo per forma ma anche per contenuti e messaggi. Tra queste, Honest John di Antonio Riello, un grande missile di 8 metri, e l'inedita installazione site-specific in fibra ottica di Carlo Bernardini che fa parte di Luci d'Artista.