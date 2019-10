Monopattino, ancora una multa a Torino

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Ancora una multa per chi viaggia in monopattino a Torino. La terza in pochi giorni ieri sera a un giovane nigeriano che si è visto elevare un verbale di alcune migliaia di euro perché in contromano su un mezzo non immatricolato né assicurato. Episodi sui quali si mobilita il Club Monopattini Torino per "aiutare i ragazzi multati e lottare contro un atteggiamento sbagliato dei vigili".

"Non c'è una normativa che prevede l'immatricolazione di questi mezzi e il nostro obiettivo è Torino pulita" dicono, mentre anche la Consulta Mobilità ciclistica e moderazione del traffico scende in campo. "Perché - si chiede - multare un monopattino pur sapendo che a breve partirà la sperimentazione e che, quindi, con tali regole il soggetto sarebbe in regola? Prendere di mira i monopattini, che come bici e pedoni rientrano negli utenti deboli della strada, parrebbe avere l'obiettivo di disincentivare la mobilità dolce. Ci chiediamo perché tale pugno duro non venga applicato anche agli automobilisti indisciplinati".