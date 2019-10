Furgone in fiamme su tangenziale Torino

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Traffico in tilt questa mattina sulla tangenziale Sud di Torino, a causa di un furgone che ha preso fuoco all'altezza di Rivoli, poco prima dello svincolo per corso Allamano. A dare l'allarme è stato l'autista, che è riuscito a mettersi in salvo. Agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco, hanno chiuso la strada per una ventina di minuti per consentire le operazioni di spegnimento.