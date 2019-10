Commercianti,Pos non vantaggioso per 61%

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Le piccole imprese del commercio torinesi sono preoccupate. I ricavi non ripartono a causa della stagnazione dei consumi e le disposizioni relative all'utilizzo del contante rischiano di aggravare la situazione. L'89% possiede l'apparecchio per il Pos - secondo un'indagine dell'Ascom Confcommercio di Torino - ma il 61% ritiene che accettare il pagamento con le carte non sia vantaggioso. Nove imprese su 10 vorrebbero una riduzione diretta delle commissioni e l'eliminazione di quelle sui micropagamenti.

"Per il terzo trimestre non si ferma il calo della fiducia delle piccole e micro imprese del terziario. Prima delle multe sul Pos, chiediamo al governo di trattare con le banche per abbattere i costi elevati delle commissioni", spiega la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa. Per Alberto Carpignano, direttore generale dell'Ascom, "bisogna introdurre strumenti di pagamento alternativi al Pos, favorendo la concorrenza tra carte di credito e strumenti elettronici di pagamento di nuova generazione".