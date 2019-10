Circolo Lettori, la star è André Aciman

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Elena Ferrante innanzitutto - l'attesa per il suo nuovo libro, la sera del 6 novembre, con Nicola Lagioia - ma non solo. L'agenda del Circolo dei Lettori per il mese di novembre è ricca di appuntamenti. Alcuni rientrano nel programma Aspettando il Salone: la star è André Aciman, lo scrittore statunitense autore del libro Chiamami col tuo nome il 18 novembre, ma ci sono anche Leiji Matsumoto il 17, Amitav Ghosh il 18 e David Grossman il 19.

Molte le presentazioni di libri: il telecronista di Sky Nicola Roggero, Fabio Volo, Walter Veltroni Assassinio, Zerocalcare e Sandro Veronesi con Nicola Lagioia. Tra gli appuntamenti quelli sulla cultura responsabile, realizzati con Reale Mutua, in collaborazione con Il Mulino e con il patrocinio del Comitato Italiano per il World Food Programme (30 ottobre, 13 e 27 novembre). Previsti laboratori per bambini di storytelling e narrazione.