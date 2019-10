Balletto Teatro Torino, al via stagione

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - È al via la nuova stagione del Balletto Teatro di Torino. Il programma è stato presentato oggi nella sede della Regione dalla fondatrice Loredana Furno, alla presenza dell'assessore alla Cultura, Vittoria Poggio.

L'inaugurazione sarà alla Lavanderia a Vapore di Collegno con Borderlinedanza, compagnia di Salerno presente per la prima volta, che porterà in scena una coreografia di Claudio Marangone sul tema del gender: 'Collettive trip'. La chiusura il 16 maggio al Teatro Fassino di Avigliana, con lo spettacolo 'Kiss me hard before you go' di José Reches, creato nel 2018 per il Btt. Ci saranno alcune novità come 'Temporal' e 'L'atlante della polvere', entrambi coproduzioni del Btt con Scene Rivolimusica.

Ma anche riprese e ospitalità, oltre ai consueti spettacoli fuori cartellone per le scuole, introdotti da Loredana Furno.

"La rassegna - afferma Poggio - è una manifestazione di spicco nel panorama culturale piemontese, alla cui realizzazione la Regione è lieta di contribuire".