Torino, 10% senza biglietto sui bus

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Una settantina di multe in un paio d'ore a passeggeri non in regola su due linee di trasporto pubblico a Torino. E' il risultato dei controlli congiunti anti evasione eseguiti oggi da personale Gtt e polizia municipale sui mezzi delle linee 57 e 18, nell'ambito del progetto 'Linea Sicura'.

Fra le 14.30 e le 16.30 sono stati controllati 750 passeggeri su 9 vetture e sono state elevate 69 multe, di cui 29 regolarizzate direttamente a bordo. Dall'inizio dell'anno sono stati oltre una decina gli interventi congiunti di 'Linea Sicura' sulle linee più frequentate e con un maggior rischio di presenza a bordo di microcriminalità.