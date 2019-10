T.Motta "Contro Juve possiamo far bene"

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - "Domani abbiamo una partita bellissima da giocare e dobbiamo concentrarci su quella". Così il tecnico del Genoa, Thiago Motta, alla vigilia della sfida con la Juve.

"E' una grandissima squadra che ha vinto otto campionati di fila - le parole del tecnico -. Una squadra che gioca tutte le stagioni per vincere la Champions e con tantissima qualità. Ma non voglio perdere tempo a preoccuparmi troppo per gli avversari, piuttosto mi concentro su di noi perché se stiamo bene abbiamo grande possibilità di fare partita. La nostra mentalità, vista con il Brescia, deve essere quella di giocare sempre da squadra. Sappiamo che affronteremo una Juventus molto forte ma la affronteremo da squadra e sono convinto che possiamo fare grande partita. Metterò in campo la squadra migliore - ha aggiunto - Turnover per me significa poco: metterò quelli che considero i migliori per affrontare una squadra come la Juve".