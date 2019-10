Lapucci, Ogr centro arte contemporanea

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Le Ogr - Officine Grandi Riparazioni sono sempre più al centro del sistema dell'arte contemporanea a Torino. "Un'officina creativa che punta a valorizzare le eccellenze locali, in collaborazione con i player internazionali dell'arte e dell'innovazione", spiega Massimo Lapucci, direttore generale delle Ogr.

Due gli appuntamenti più importanti per la Torino Art Week: l'installazione di Monica Bonvicini, concepita per le Ogr in occasione di Artissima, una casa prefabbricata in legno, alta 8 metri, nel Binario 1, e la prima mostra in Italia del fotografo brasiliano Mauro Restiffe. "La partnership con Artissima, avviata nel 2017 con la mostra 'Come una falena alla fiamma' e proseguita con Artissima Sound - sottolinea Lapucci - è sempre più solida. Ospiteremo Artissima Telephone, progetto speciale dedicato alla mirabolante evoluzione del telefono. Per il terzo anno inoltre durante Artissima verrà assegnato l'Ogr Award, finalizzato all'acquisizione di un video selezionato tra le proposte delle gallerie".