Gabrielli, Torino sicurezza è eccellenza

(ANSA) - MONCALIERI (TORINO), 29 OTT - "Torino rappresenta un'eccellenza nazionale dal punto di vista della sicurezza. C'è la massima soddisfazione per quello che è stato fatto". Così il capo della polizia Franco Gabrielli, oggi al castello di Moncalieri, nel torinese, per la conferenza regionale sulla "Cooperazione internazionale di polizia". "Negli ultimi tempi - aggiunge Gabrielli - in questa città sono state risolte questioni annose che rischiavano di incancrenirsi. La situazione è assolutamente positiva".