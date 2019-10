Egizio Torino, 200.000 a mostra Rio

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - A Rio de Janeiro è 'egittomania': in 17 giorni sono stati superati i 200 mila visitatori alla mostra allestita con i reperti del Museo Egizio nel Centre Cultural do Brasil. Inaugurata il 18 ottobre, propone 140 pezzi della collezione egittologica torinese e sarà visitabile fino al 27 gennaio 2020. Poi il tour a San Paolo, Brasilia e Belo Horizonte.

"E' emozionante vedere come la cultura millenaria dell'antico Egitto sia in grado di accendere l'interesse e la passione del pubblico a ogni latitudine, attirando così tanti visitatori alle mostre che il Museo Egizio sta portando nel mondo", commenta il direttore Christian Greco. "L'attività internazionale del museo - aggiunge la presidente Evelina Christillin - è quanto mai dinamica: la mostra a Rio de Janeiro si aggiunge alla tournée statunitense in corso, dopo il debutto a San Pietroburgo nel 2017 e le felicissime esperienze in Canada e in Cina, che hanno superato la cifra record di 4 milioni di visitatori".