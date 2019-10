Cause rogo Cavallerizza restano mistero

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - La "natura distruttiva" dell'incendio avvenuto alla Cavallerizza Reale di Torino all'alba di lunedì 21 ottobre è stata tale che "non ha permesso di risalire alle cause". Lo hanno comunicato i vigili del fuoco alla procura di Torino che indaga sul rogo nel complesso monumentale che è patrimonio tutelato dall'Unesco.

Il fascicolo è affidato al procuratore aggiunto Patrizia Caputo e al sostituto procuratore Paolo Scafi, che coordinano l'inchiesta della polizia. Gli inquirenti proseguiranno gli accertamenti per scoprire l'origine delle fiamme che hanno danneggiato il tetto e le ex stalle dell'edificio nel centro di Torino.