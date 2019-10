Apre Incubatore Impresa Upo Piemonte

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 OTT - E' operativo, ad Alessandria, l'Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale. Il debutto in occasione della premiazione, nella sede del dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale (Upo), della Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta, competizione dei progetti di business ad alta attitudine tecnologica. Sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (CrA), che ha una quota societaria, l'incubatore punta a generare progresso, creare posti di lavoro e favorire la nascita di nuovi imprenditori.

"Aprire una sede ad Alessandria consolida la nostra opera nel Piemonte orientale", spiega Cesare Emanuel, presidente dell'Incubatore, che offre ai giovani alessandrini - universitari e non - assistenza per la valutazione di idee imprenditoriali. Una struttura a servizio del territorio: "L'incubatore favorisce la creazione di imprese e la costruzione di imprenditori, possibilmente tra i nostri alleati, ma offre anche servizi alle imprese locali".