A Torino Contemporary Art, mostre e luci

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Ritorno a Torino l'appuntamento con il mese dell'arte contemporanea. E' Contemporary Art Torino+Piemonte - Speciale Autunno, il programma - alla dodicesima edizione - ideato dalla Città di Torino con la Fondazione Crt e tutte le istituzioni che operano nell'arte contemporanea: fiere, mostre, luci, musica, teatro, danza, cinema, notti bianche, laboratori e workshop. Un vero polo d'eccellenza con appuntamenti consolidati come Luci d'artista, che illuminerà le piazze e le vie del centro e delle circoscrizioni con un'opera nuova Miracola, ideata dall'artista Roberto Cuoghi, in piazza San Carlo. Sei le fiere dell'arte - Artissima, Paratissima, The others fair, Flashback, Flat e Dama - alle quali si aggiunge il festival Nesxt sulla produzione artistica indipendente.

Tra i nuovi progetti Nur, concorso di arti visive per giovani palestinesi, con il Walled off Hotel & Gallery di Betlemme, aperto due anni fa dallo street artist Banksy. Lavazza presenta il volume che raccoglie l'esperienza di Toward 2030.