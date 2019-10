Turismo, Piemonte del lusso a New York

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Il Piemonte del lusso si presenta a New York, il 29 e 30 ottobre, al workshop Italian Luxury 2019, evento dedicato all'offerta turistica italiana più esclusiva e personalizzata. La presenza piemontese all'incontro, organizzato da Enit in collaborazione con Virtuoso, network mondiale specializzato in viaggi esperienziali esclusivi e unici, è curata da VisitPiemonte-Regional Marketing&Promotion, società in house della Regione Piemonte partecipata anche da Unioncamere.

"Il Piemonte ha le caratteristiche per intercettare questa nuova tendenza di viaggio: con l'autenticità delle tradizioni, dei borghi e dei paesaggi, con l'eccellenza delle materie prime e dei prodotti finiti, non solo nel più noto ambito enogastronomico - spiega Luisa Piazza, direttore di VisitPiemonte - Il workshop di New York rappresenta, quindi, un'ottima vetrina per gli operatori piemontesi, e permetterà a VisitPiemonte di individuare potenziali partner con cui sviluppare attività di co-marketing sul segmento lusso negli Usa".