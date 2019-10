Stalker ammoniti in centri anti-recidiva

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Un protocollo d'intesa contro lo stalking e la violenza domestica è stato siglato oggi a Torino tra il questore Giuseppe De Matteis, i presidenti delle associazioni onlus Gruppo Abele, Cerchio degli Uomini, Centro studi e trattamento dell'agire violento, Cepsi - Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei.

L'accordo prevede che i sottoposti ad ammonimento del Questore per episodi di violenza domestica e stalking vengano indirizzati in centri specializzati per ridurre il rischio di recidiva. "Si tratta di un fenomeno particolarmente insidioso e difficile da contenere - spiega De Matteis - Con questo protocollo si affronta un aspetto particolare del fenomeno e si cerca di prevenire la violenza con l'intervento di centri specializzati nello studio, nella prevenzione e nell'assistenza di soggetti patologicamente vicini alla figura del criminale". Torino è tra le zone più interessate dal fenomeno: nel 2019 gli ammonimenti per violenza domestica sono stati 144 (120 nel 2018 e 1 nel 2017).