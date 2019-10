Skilland,orientamento contro dispersione

(ANSA) - BIELLA, 28 OTT - E' stato presentato oggi il progetto Skilland (co-finanziato da Impresa Sociale Con I Bambini, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica) che nel Biellese promuove percorsi, attività e strumenti innovativi di orientamento precoce dedicato alla fascia 8-17 anni.

Il progetto si rivolge non solo ai giovani ma anche a genitori, insegnanti e all'intera comunità educante attraverso iniziative specifiche volte a coinvolgerli e a dotarli di "istruzioni" per accompagnare il percorso di scoperta di sé dei loro ragazzi e prevenire il rischio di dispersione scolastica.

Le attività prevedono la realizzazione di un centro di orientamento (residente e itinerante); percorsi e laboratori orientativi; eventi, iniziative e spettacoli teatrali sul tema del talento; visite aziendali per ragazzi, insegnanti e educatori.