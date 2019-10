Piemonte verso superamento campi nomadi

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Superare gli attuali campi nomadi stanziali sostituendoli con aree di transito con regole precise, pagamento delle utenze e un tempo massimo di permanenza. Il Piemonte, prima regione in Italia, presenta il disegno di legge Norme in materia di regolamentazione del nomadismo e di contrasto all'abusivismo con l'obiettivo, spiega l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, di "cancellare il concetto di campi nomadi come adesso li conosciamo con nuove regole chiare e trasparenti. È una legge - evidenzia - per tutelare il nomadismo e avere una completa legalità all'interno dell'area".

La legge prevede dunque aree in cui si potrà accedere con una smart card pagando utenze e sosta, presentando documenti validi di identità e di proprietà di eventuali veicoli e dimostrando di avere un reddito. L'area sarà delimitata, con servizi igienici e videosorvegliata e la permanenza massima sarà di 3 mesi salvo per le famiglie con minori che potranno restare fino alla fine dell'anno scolastico.