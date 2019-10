Lumini sul ghiacciaio ricordano vittime

(ANSA) - MACUGNAGA (VCO), 28 OTT - Lumini al limitare del ghiacciaio per ricordare gli alpinisti morti sul Monte Rosa.

Venerdì 1° novembre, la sezione Cai di Macugnaga (Vco) promuove la salita al limitare del ghiacciaio del Belvedere, sotto la parete Est del massiccio, per deporre luci ricordo delle vittime sul Monte Rosa. Molti di loro sono sepolti nel piccolo cimitero di Macugnaga, di altri invece i corpi sono ancora 'custoditi' dalla montagna. Il Cai prevede la partenza dal piazzale della seggiovia di Pecetto per salire, in 2 ore e mezza, sino ai 2 mila metri del Belvedere.