Fondazione Crc,22mln erogazioni nel 2020

(ANSA) - CUNEO, 28 OTT - Il Consiglio Generale della Fondazione CRC ha approvato il Programma Operativo 2020, che delinea l'attività progettuale ed erogativa, prevedendo erogazioni per 22 milioni di euro, "in linea con le scorse annualità e superiore a quanto indicato nel Piano 2018-21", osserva il presidente Giandomenico Genta.

"Il Programma Operativo 2020 sottolinea la volontà di promuovere bandi e progetti ampi e fortemente innovativi, in grado di generare ricadute significative ed essere d'ispirazione anche a livello nazionale per altre comunità, e dimostra l'attenzione alle piccole realtà della nostra provincia - aggiunge il presidente Genta -. Insieme alle nuove progettualità introdotte nel segno dell'innovazione, continueranno nel 2020 iniziative che hanno ottenuto grandi riscontri, come il Bando Distruzione e il progetto Donare, insieme agli appuntamenti artistici, tra cui la mostra sulla Luna aperta a Cuneo fino a fine dicembre, che stanno contribuendo a fare della nostra provincia un polo culturale riconosciuto".