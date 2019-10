FdI, Pd finanzia i No Tav in Valsusa

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - "L'Unione Montana Bassa Valsusa, quando era presieduta dal sindaco di Susa Sandro Plano (Pd), ha finanziato ai No Tav l'acquisto di lame circolari. Sarebbero state usate per tagliare le reti del cantiere durante gli assalti?". A denunciarlo sono Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d'Italia, e Maurizio Marrone, capogruppo FdI in Regione Piemonte.

"Il progetto finanziato con 9.500 euro dall'Unione Montana per sostenere l'edizione 2018 del Festival Alta Felicità, organizzato ogni anno dai No Tav, presenta la fattura di acquisto di mole abrasive per il taglio del ferro nel rendiconto di spesa, firmato e depositato da Andrea Bonadonna, leader del centro sociale Askatasuna - aggiungono - Ecco il vero Pd, che a Roma e con le categorie produttive si proclama Sì Tav, ma che con i suoi sindaci della Valsusa sostiene le frange più violente del movimento. Sarebbero questi 'democratici' quelli che al governo insieme ai grillini dovrebbero assicurare garanzie sulla realizzazione della Torino-Lione?".