Eccellenza artigiana in vetrina a Novara

(ANSA) - NOVARA, 28 OTT - Le migliori produzioni artigianali piemontesi protagoniste alla Vetrina dell'Eccellenza Artigiana, sabato 23 e domenica 24 novembre, presso la Sala Borsa di Piazza Martiri a Novara. La manifestazione, giunta quest'anno alla 13esima edizione, è organizzata dalla Camera di commercio di Novara, in collaborazione con Cna Piemonte Nord e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e con il patrocinio di Regione Piemonte e Comune di Novara.

Possono partecipare alla rassegna le imprese piemontesi col marchio 'Piemonte Eccellenza Artigiana', riconoscimento attribuito alle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche e di qualità. Dei 2.540 riconoscimenti assegnati in Piemonte, 168 riguardano la provincia di Novara, 51 per il settore alimentare e 117 per quello manifatturiero. Le domande di adesione degli espositori dovranno essere inviate entro lunedì 4 novembre.