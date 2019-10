Al via progetto per 45 giovani Neet

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Al via il progetto L'immaginazione e l'azione. Il piacere di lavorare insieme, promosso dall'Associazione Solidarietà Giovanile (Asg) di Torino e finanziato da Ministero del Lavoro e Regione Piemonte. Il progetto, che ha superato il bando ministeriale piazzandosi nei primi posti, si rivolge a giovani che non lavorano né studiano, i cosiddetti Neet, per accompagnarli in un percorso in cui - spiega il fondatore di Asg, il sociologo e psicoterapeuta don Domenico Cravero - potranno riappropriarsi della speranza e riavvicinarsi al mondo del lavoro. Seguendo le tappe indicate da Cravero nel libro L'economia della speranza, i 45 giovani Neet affronteranno un percorso di narrazione autobiografica, teatrale, di orientamento al lavoro e ricerca attiva del lavoro, con psicoterapeuti, formatori, registi, attori. I giovani devono essere residenti nel torinese, nel pinerolese, nell'astigiano e nell'albese. Il corso avrà un momento residenziale presso il Teatro Filosofico e dell'Economia Civile a Villanova d'Asti.