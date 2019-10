Toro recupera il Cagliari, ma è solo 1-1

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Non va oltre il pari, in casa contro il Cagliari, un Torino in crisi di vittorie e - soprattutto - di gioco. Si salvano solo il gol di Zaza, che nella ripresa pareggia il vantaggio del primo tempo di Nandez, la solita generosità di capitan Belotti e le parate di Sirigu.

Inevitabili i fischio del pubblico, che pretendeva qualcosa in più dalla sua squadra dopo le 4 sconfitte sin qui rimediate.

La cura Mazzarri, che in avvio schiera ancora Belotti unica punta, evidentemente non ha ancora avuto effetto. L'intensità si vede solo a tratti, il centrocampo che soffre il palleggio dei sardi e non sa impostare. La manovra si sviluppa così solo sulle fasce, ma né De Silvestri né Aina sono in giornata. Rientro tra i titolari da dimenticare per Iago Falque, troppo lontano dalla porta e mai incisivo, anche Verdi nella ripresa non fa molto meglio, sciupando un paio di ripartenze.

La trasferta con la Lazio, mercoledì, e il derby di sabato sono il peggior cammino possibile per un Toro in difficoltà.