Torino: Mazzarri, siamo in momento così

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Una questione psicologica più che fisica o tattica. Walter Mazzarri riassume così il momento poco brillante del Torino. "Dopo il gol del Cagliari ci è venuto il braccino corto - dice il tecnico dei granata -. Prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima partita. Quando vivi un momento particolare, devi limitare i danni, mettendo un punticino in cascina. Non sono contento, chiaramente, si può e si deve fare meglio ma dobbiamo far passare questo momento". Anche tappandosi le orecchie quando la tifoseria granata esprime disappunto per la prestazione della squadra: "Quando i ragazzi sentono la pressione del risultato si ha paura e si subisce - conclude Mazzarri - Tra il primo e secondo tempo ho fatto cambi importanti, per provare a reagire: oggi qualcosa di positivo, rispetto alle altre gare, si è visto".