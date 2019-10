Road to Rome: un green in centro Torino

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Piazza San Carlo, il salotto buono di Torino, diventa il green di Golf in Piazza, 4/a tappa della Road to Rome 2022. La marcia di avvicinamento verso l'edizione italiana della Ryder Cup coinvolge anche il capoluogo piemontese, che per tutta la domenica offre l'opportunità di provare per la prima volta il golf tra swing e putt, gioco corto e lungo. Undici le postazioni previste, con sfide di abilità, attività di animazione e buche con partenza e arrivo, oltre a un mini-villaggio di sei gazebo. "Si dice che il golf sia uno sport di nicchia, con questo evento lo portiamo in mezzo alla gente perché siamo convinti che, se conosciuto, possa coinvolgere sempre più persone.