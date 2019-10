Juventus: domani risposte su Pjanic

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Domenica di riposo per la Juventus che, archiviato il pareggio di Lecce, riprende domani la preparazione. Due gli impegni della settimana, mercoledì il Genoa nel turno infrasettimanale all'Allianz Stadium, sabato il derby col Torino in 'trasferta', con l'obiettivo di cancellare il mezzo passo falso che rischiava di costare ai bianconeri la testa della classifica. Se le condizioni di Higuain e Bentancur, acciaccati al termine della trasferta in Puglia, non sembrano preoccupare, soltanto domani sarà possibile stabilire le condizioni di Pjanic, alle prese con un problema muscolare.

"Guardo sempre avanti", le parole del centrocampista, che posta su Instagram una immagine che lo ritrae a Monte Carlo.