Dybala, guardate le mia caviglia

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Paulo Dybala non le manda a dire ai tifosi che, sui social, lo accusano di avere simulato un infortunio alla caviglia durante la partita finita 1-1 col Lecce. "Visto che siete in tanti a preoccuparsi della mia caviglia vi invito personalmente a vederla quando volte", scrive il numero dieci argentino, che invia ironicamente "abbracci a tutti". Il riferimento è ad un intervento di gioco in cui Dybala, accusato sui social di simulare, finisce a terra tra i pugliesi Rossettini e Tachtsidis Non mancano però, sempre sui social, anche i tifosi che difendono l'attaccante bianconero.

"Fagli vedere questa ai chiacchieroni", scrive Monikik, "Se qui non si vede un pestone, si hanno grossi problemi di vista", aggiungeg Jurgen. A chiarire la situazione ci prova ancora un altro tifoso, che sul social si firma Rid The rock: "Ancora non hanno capito che il pestone te lo da Tachtsidis... agli occhi di chi non vuole vedere non c'è nulla da far capire! Forza Paulo".