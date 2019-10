Cc evitano borseggio, 'sono miei angeli'

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Rapina la borsetta ad una donna, nel centro di Torino, e viene fermato da un carabiniere fuori dal servizio. In manette è finito un senegalese di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine.

E' accaduto nei pressi del Comando provinciale dell'Arma.

L'uomo ha avvicinato la donna, una 57enne, in via Avogadro; l'ha spinta contro un'auto parcheggiata e le ha rubato il cellulare.

Un carabiniere libero dal servizio, che ha assistito alla scena, l'ha inseguito insieme ai colleghi delle stazioni Torino Monviso e Borgo San Secondo sino ai giardini di via Bertolloti. Dopo aver cercato di aggredire i militari, è stato bloccato e arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna, medicata all'ospedale, ha riportato escoriazioni sul braccio e sul gomito. Nel ringraziare i carabinieri che l'hanno soccorsa e accompagnata al pronto soccorso, li ha definiti "i suoi angeli".