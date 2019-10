Al Gaslini per choc emorragico da ulcera

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Un ragazzino di 14 anni è stato trasferito da Cuneo con una eliambulanza all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per uno choc emorragico provocato da una ulcera gastrica. Il trasferimento è avvenuto nel pomeriggio.

Sono stati gli stessi genitori a chiedere ai sanitari di poter portare il figlio al Gaslini e non in un altro ospedale. Il ragazzo è stato ricoverato nella unità operativa di rianimazione pediatrica. le sue condizioni sono stabili.