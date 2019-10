Rapporto Rota, Torino avanti ma è lenta

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Il declino di Torino non è stato superato. Lo dice, con un titolo provocatorio 'Il futuro è rinviato', la ventesima edizione del Rapporto Giorgio Rota, curato dal Centro Einaudi. Presenti alla Nuvola Lavazza la sindaca Chiara Appendino, il vicepresidente di Lavazza, Marco Lavazza, il numero uno della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, l'ad di Banca del Piemonte Camillo Venesio e Virginia Antonini di Reale Group.

Torino - spiegano i ricercatori - non è rimasta ferma. E' andata avanti, ma troppo lentamente. E' migliorata in due terzi degli indicatori, a partire da terziario, mobilità, turismo e università, ma ha perso terreno su innovazione (brevetti, export, manodopera qualificata) e sostenibilità (verde, differenziata). Troppi piani urbanistici, per la mobilità, ambientali, ma poco coordinati e senza monitoraggio dei risultati. Il confronto con le altre grandi città italiane colloca Torino in una posizione medio-bassa del Centro Nord, talvolta "un anello di congiunzione con il Meridione".